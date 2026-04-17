Anuncian Exposición México Minero Inmersivo del 21 al 24 de abril 

Esta mañana el director de Desarrollo Económico y Competitividad, Jose Jordán Orozco dio a conocer la presentación de Exposición México Minero Inmersivo que se realizará del 21 al 24 de abril en el centro de convenciones.

Angelica Vega señaló que se darán exposiciones en pro de la minería con expertos, además de espacios mineros infantiles para mostrar a los niños y niñas las actividades que se hacen en el sector.

En este sentido se esperan 3 mil asistentes con más 200 millones de pesos, 80 proveedores para dar paso a una red de apoyo comercial, al ser Chihuahua el 4to lugar a nivel nacional.

La Asociación Minera está de la mano con este evento con el fin de dar innovación, tecnología y espacio para empresas fuertes con un centro de negocios para generar encuentros reales de negocio con un formato dinámico con 5 minutos para presentar los proyectos mineros y valor minera, además de colaborar para nuevos contratos, hasta el momento son 15 unidades mineras.

Del 22 al 23 de abril estará México Minero en la plaza de armas actividades recreativas de minería para dar el conocimiento del trabajo y acercamiento con la gente.