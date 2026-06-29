Anuncia Gilberto Loya captura de “El Cholo/ El 160” en San Francisco de Borja

* Operativos de la SSPE suman golpe de más de 63.3 MDP a la delincuencia

Como parte de las estrategias permanentes para combatir la impunidad y reducir los delitos de alto impacto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer la captura de un objetivo prioritario de la delincuencia organizada, tras un operativo realizado en la región de San Francisco de Borja del 22 al 24 de junio, donde fue detenido Santos V. C. alias “El Cholo”, a quien se le aseguró un arma de fuego, dos cargadores y 19 cartuchos útiles.

Asimismo, informó que esta captura se suma a un total de 44 objetivos prioritarios y generadores de violencia que han sido arrestados de manera formal en lo que va de la administración, un resultado alcanzado gracias a la constante colaboración interinstitucional con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

El titular de la SSPE resaltó que durante la gestión se han asegurado un total de 889 armas largas, 825 armas cortas, 18 fusiles de alta potencia calibre .50, 13 fusiles tipo Minimi, 4 mil cargadores, más de 203 mil cartuchos útiles y mil 500 unidades de equipo táctico. De acuerdo con estimaciones del área de información estratégica, estos decomisos representan un impacto económico superior a los 63.3 millones de pesos para los grupos delictivos.

“Estos resultados confirman que la estrategia de seguridad se mantiene firme. La coordinación entre las instituciones y el trabajo permanente de inteligencia nos permite debilitar a las estructuras criminales y recuperar espacios para la ciudadanía”, destacó Loya Chávez.

Con estas acciones contundentes, la SSPE reafirma su compromiso de mantener un despliegue táctico permanente en todo el territorio estatal. La corporación continuará sumando esfuerzos coordinados con las fuerzas federales y locales para debilitar las estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.