Ante saturación de ofertas de crédito, BBVA recomienda a usuarios valorar capacidad de pago

Ciudad de México. Los usuarios del sistema financiero mexicano cada vez reciben más ofertas de crédito por parte de los bancos y de las empresas de tecnología financiera (Fintech), por lo que deben evitar contraer deudas que superen su capacidad de pago, de acuerdo con Blanca Cecilia Muñoz, directora general de riesgos de BBVA México.

“Es cierto que cada vez los clientes reciben un número muy importante de oferta crediticia, la entrada de las Fintech, en general, el sistema financiero se mueve hacia clientes que están bancarizados, o no, y empieza a haber una derrama de oferta de crédito importante”, comentó en una conferencia sobre la funcionalidad “Tu situación crediticia”, que la firma incorporó a la aplicación de dispositivos móviles.

“Uno de los errores que los clientes cometen es cuando efectivamente no saben hacer una buena planeación de su financiamiento. Entonces, pueden tener un muy buen uso de plástico (de tarjeta de crédito), por ejemplo, pero eso puede ser un indicativo de que otros intermediarios financieros le ofrezcan más crédito”, advirtió la directiva.

Sostuvo que continuamente hay ofertas relevantes de intermediarios y de las fintech, por lo que “una persona debe tener mucha conciencia de hasta dónde realmente puede endeudarse”.

Incluso, se refirió al perfil del usuario que tiene mayor riesgo: “Un cliente que no sabe decir ‘no’ a muchas ofertas, en donde no puede pagar por encima de eso, pero que las toma porque se las ofrecen”, agregó.

“Cuando nosotros tenemos un cliente que no ha podido enfrentar sus pagos, ya sea una tarjeta, un auto o una hipoteca, la razón principal, no es que haya bajado sus ingresos; la razón principal es que tomó endeudamiento de más, esa es la principal razón por la cual el cliente se desordena”, comentó.

Expuso que puede haber clientes que han tenido un comportamiento impecable en su tarjeta e hipoteca, y de pronto tomaron un financiamiento que no se adaptó a su capacidad en términos de plazo y pago, lo que generó que sus deudas superaran su ingreso.

“El hecho de que te llegue mucha oferta crediticia y que tú no la puedas administrar bien, me parecería que es el principal error”, mencionó Cecilia Muñoz.

Aclaró que no es malo tener variedad de productos, sino que el problema es absorber tanta oferta de crédito que supere las posibilidades de pagarla a tiempo y bajo las condiciones establecidas.

Durante su participación, Muñoz aclaró que todas las personas que han obtenido financiamiento aparecen en el Buró de Crédito, y no sólo aquellos que se retrasaron o dejaron de pagar.

“Todos estamos en el Buró de crédito, incluso sin tener crédito. La gente que está pagando servicios, la gente que tiene multas, están en el Buró”, dijo.

Instruyen a mejorar score crediticio

BBVA incorporó a su aplicación de dispositivos móviles una funcionalidad que permite a las personas mejorar el score o puntaje que genera el Buró de Crédito con base al comportamiento de pagos.

Elevar la puntuación significa estar mejor calificado para obtener crédito, por lo cual la funcionalidad sugiere pagar más del mínimo requerido y hacerlo cerca de la fecha de corte, por ejemplo. Además, permite elegir el día límite de pago, una condición que generalmente determinan los bancos.

Hugo Nájera, director de banca minorista de BBVA, dijo que el objetivo de la nueva funcionalidad es genuinamente acompañar a los clientes entender algo que es “muy oscuro”, que es su situación en el buró y cómo mejorarla.

“Genuinamente lo hacemos por eso, es poner en claro una cosa muy oscura, que está hecha a base de estadística y de inteligencia artificial (..) Y creo que es darle tips al cliente (…) Nadie sabe que si pagas más cerca de la ficha límite del corte, el buró te va a premiar, te va a dar puntitos adicionales”, informó.

Nájera resaltó que la salud financiera es tener al menos tres meses de gastos reservados para cualquier contingencia.

“Una persona debería tener al menos tres meses de sus gastos ahorrados. El 70 por ciento de los mexicanos no está así. Salud financiera es que te estés preparando para la vejez, porque no te va a alcanzar con las pensiones y los que no tienen pensión es peor todavía”, advirtió.

“Entonces necesitas ahorrar para tu vejez. También estamos construyendo un producto que probablemente a finales del año tengamos”, adelantó.