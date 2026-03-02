Amplio trabajo por delante para concretar los anuncios del 4º Informe: Coparmex

• El sector empresarial fija postura institucional ante el mensaje presentado por el Ejecutivo estatal.

(Chihuahua, Chih. – a 02 de marzo de 2026). La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Chihuahua considera que los anuncios realizados en el 4º Informe de Gobierno de la gobernadora María Eugenia Campos Galván implican, a partir de ahora, una etapa de ejecución que demandará planeación técnica, disciplina presupuestal y seguimiento puntual. Más allá del mensaje, el reto central será materializar los proyectos en tiempo, forma y con resultados medibles.

Desde una perspectiva institucional, el formato del informe fue dinámico y ordenado. En contenido, dejó una percepción positiva en diversos rubros estratégicos, particularmente en materia económica.

Se destacó la resiliencia de Chihuahua ante un entorno internacional complejo, marcado por tensiones arancelarias y ciclos de incertidumbre política en Estados Unidos, así como el papel de la industria de exportación en la preservación del empleo y la actividad productiva.

En seguridad, se reconocieron avances relevantes, entre ellos la salida de Ciudad Juárez de los listados de mayor violencia y el progreso de la Torre Centinela como parte del modelo de vigilancia estatal.

En el ámbito social y de salud, se subrayaron acciones como la implementación de Medi Chihuahua, poniendo a Chihuahua como referente a nivel nacional, además de programas alimentarios como Nutri Chihuahua y de atención a la niñez.

En desarrollo económico, resultó relevante el anuncio del esquema coordinado con Nacional Financiera (NAFIN), que contempla una bolsa inicial de 50 millones de pesos con potencial de apalancamiento cercano a 900 millones para fortalecer a las MiPymes, así como las estrategias de desarrollo de proveedores.

En infraestructura, se informó la realización de más de 1,800 obras en el estado. Para la capital, destacan intervenciones en la avenida Tecnológico —incluidos tres pasos inferiores—, mejoras hospitalarias, obras en espacios públicos, puentes, la planta de tratamiento de aguas en la zona norte y la remodelación del Teatro de los Héroes. En Ciudad Juárez, se planteó el nuevo Centro de Convenciones como proyecto emblemático.

En educación, el abordaje fue limitado por lo que desde COPARMEX Chihuahua consideramos que será indispensable profundizar en indicadores de calidad, cobertura y pertinencia para asegurar capital humano competitivo.

El balance general del informe es favorable; sin embargo, nuestro Centro Empresarial subraya que la etapa crítica inicia ahora. La ejecución eficiente, la priorización de proyectos con mayor impacto en competitividad y calidad de vida, así como la transparencia y evaluación permanente, serán determinantes para que los anuncios se traduzcan en desarrollo tangible para el estado.