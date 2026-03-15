‘¡Alto al fuego!’: León XIV pide reabrir las ‘vías del diálogo’ en Medio Oriente

El papa León XIV llamó de nuevo a la paz y a la apertura de “vías de diálogo” ante la “violencia atroz de la guerra” en Medio Oriente. “Miles de personas inocentes murieron y muchísimas más se vieron obligadas a abandonar sus hogares”, lamentó elpontífice este domingo.

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: ¡Alto al fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos”, afirmó el papa tras el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico del Vaticano.

En particular, León XIV insistió en que la situación en el Líbano, país al que acudió el pasado mes de diciembre como parte de su primer viaje internacional, es motivo “de gran preocupación”.

“Espero que existan vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual, en beneficio de todos los libaneses”, afirmó.

También reiteró su “oración y cercanía a todos aquellos que perdieron a seres queridos en los ataques que azotaron escuelas, hospitales y zonas residenciales”.

En las últimas horas, al menos 15 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes sobre Líbano, según el último balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés.

El incidente más grave es el de Nabatiye, donde murieron siete personas, incluidos cuatro menores, y cinco personas más resultaron heridas, en un ataque israelí lanzado este sábado.

Por otra parte, en Sidón, cuatro personas murieron y dos más resultaron heridas en un ataque israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. Y en Al Qatrani, en el distrito de Yezín, murieron tres personas y seis más resultaron heridas también el sábado.

Ya este domingo, al menos una persona murió y tres más resultaron heridas en un ataque israelí sobre Chahabil, en el distrito de Saida, según el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes informaron de un ataque sobre el cuartel general de la Fuerza Raduán -fuerzas especiales de la milicia de Hezbolá- en Beirut.

“Hezbolá ubica sistemáticamente su infraestructura en medio de zonas residenciales en regiones civiles de todo el Líbano”, denunció la portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ella Waweya. Previamente, Israel había ordenado la evacuación de siete barrios del sur de Beirut, zona considerada el principal bastión de Hezbolá.

Además, Israel bombardeó “plataformas de lanzamiento ubicadas en la región de Qatrani”, en Yezín, en los que supuestamente se estaban preparando ataques.

(Con informaciones de Europa Press)