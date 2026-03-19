‘Alito’ y sus “defensores”: Alex y Tony-Madruguete tricolor-Maru, Granillo y el CCE-UGRCH a Washington DC

Otra vez el que demostró que es más largo que la Cuaresma y que su callo político es tremendo, es el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, quien se aventó tremenda jugada que repicó en todos los bandos y de paso le mandó un mensajito ya sea a aliados o adversarios, previo al “importantísimo” anuncio que adelantó su homólogo panista, Jorge Romero, y que hará hasta este sábado 21 de marzo, es así que sin rodeos y sin cacareo preliminar, ayer el líder del CEN tricolor destapó a los aspirantes priistas a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el 6 de junio de 2027, a los cuales llamó “defensores” y en el caso de Chihuahua, son los diputados federales Alex Domínguez y Tony Meléndez quienes se llevaron la distinción y ‘Alito’ ya los destapó para que sean ellos las cartas fuertes que pudieran ser los candidatos a la gubernatura del estado, si es que la familia revolucionaria va sola en los próximos comicios.

Además, no conforme con el destape de los 50 aspirantes a las 17 gubernaturas, 6,432 “defensores” para 1,802 alcaldías y 1,547 para los 300 distritos electorales, Moreno Cárdenas trajo del retiro a Rosario Robles como Coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, una priista de hueso colorado que le tocó apechugar la furia de la 4T el sexenio pasado cuando fue encarcelada por su presunta participación en la mentada “Estafa Maestra”, pero que ya libre y con la experiencia política que trae a cuestas, será la encargada de que el PRI retome sus antiguas glorias. Por lo pronto, en lo que respecta a los “defensores” de Chihuahua, Alex y Tony ya están más puestos que un calcetín para lo que se le ofrezca al Revolucionario Institucional. El tablero se mueve y ya sólo falta el movimiento que haga el panismo con su anuncio este sábado… aunque vaya madruguete que les aplicaron.

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Previo a la visita que hoy realizará al municipio de Rosales, ayer la gobernadora Maru Campos se reunió con su secretario de Hacienda, Pepe Granillo y con el subsecretario Técnico de Seguimiento, Jesús Carrillo, con el objetivo de revisar los proyectos de infraestructura que serán construidos en los próximos meses y que la Góber anunció durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno.

Así que a propósito de este encuentro que Maru encabezó junto a Granillo, los malosos nos comentan que será el próximo martes cuando el secretario de Hacienda reciba al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Polo Mares, precisamente para presentarle los avances en la ejecución de estas obras que serán producto del incremento al Impuesto Sobre la Nómina, tan polémico en su momento, pero que como administración responsable, el Gobierno del Estado les mostrará que los impuestos son y serán aplicados en beneficio de la ciudadanía.

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Los que hoy andarán de manteles largos son los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital del estado, y es que el alcalde Marco Bonilla y el comisario Julio Salas, encabezarán la entrega de nuevas patrullas a la corporación encargada de servir y proteger en materia de prevención en las calles de Chihuahua capital. El evento está programado para iniciar a las 9 horas en el estacionamiento del Estadio de la UACH, allá en el norte de la ciudad, en donde el Presidente Municipal volverá a demostrar que uno de sus compromisos es la seguridad de los habitantes de esta ciudad.

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Sin aspavientos, pero con resultados, así llegó ayer el comisionado presidente del ICHITAIP, Sergio Facio, al Congreso del Estado, en donde le entregó el informe de actividades de ese organismo público autónomo que se encarga de velar por la transparencia, a pesar que desde marzo del año pasado, la opacidad del régimen de la 4T destrozó al INAI y comenzó la cacería de los institutos de transparencia estatales. Por lo que Facio fue recibido por el presidente del Poder Legislativo, Memo Ramírez, quien además de recibir el informe, estuvo un buen rato en una intensa charla con el comisionado presidente, tan es así que con la mira puesta en que el ICHITAIP no sea borrado de un plumazo por acatar reformas constitucionales y leyes secundarias a conveniencia del régimen morenista, tanto Memo como Facio dieron en el clavo de mantener vivo a un órgano que se creó en 2005 y que en su momento fue motivo de orgullo para Chihuahua, un estado que no deja de ser soberano, aunque en el centro del país les cueste entenderlo.

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Previo a la gira que realizará mañana a Washington DC, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, saldrá hoy ante medios de comunicación precisamente para ofrecer más detalles de este viaje a la capital de los Estados Unidos, en donde el jefe de la UGRCH se reunirá con líderes de asociaciones ganaderas del vecino país, entre las que destaca la National Cattlemen’s Beef Association, todo esto con la mira puesta en reactivar el comercio de ganado entre Chihuahua y Estados Unidos, a pesar del lastre que México viene cargando desde noviembre del 2024 cuando comenzaron a detectarse los casos de gusano barrenador en entidades del sur, debido a la laxitud del Gobierno de la 4T en cuanto a las medidas sanitarias y a la terquedad de importar ganado centro y sudamericano… aunque eso implicara, e implique, que los ganaderos chihuahuenses estén pagando los platos rotos.