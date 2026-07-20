Alista Sedena drones militares con tecnología propia

Como parte del proceso para fortalecer sus capacidades operativas, la Secretaría de la Defensa Nacional inició los trabajos de investigación para el desarrollo de drones con tecnología propia.

En entrevista con MVS Noticias, el general brigadier Xavier Rodríguez Cerano, director general interino de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS), detalló que en este proyecto participan el Centro de Investigación de Defensa, con apoyo de universidades civiles.

“Se trata, primeramente, de continuar investigando, de tener entendimiento con las universidades con las cuales se pretende desarrollar y una vez que se tenga ese entendimiento, que se logre tener un convenio se podrá continuar con el desarrollo. El desarrollo consiste, justamente, en un prototipo que una vez que se tenga, que se hagan pruebas con él, que se tenga certeza de que se tiene éxito, se podría promover que haya una producción mayor, pero la investigación consiste en desarrollar un prototipo”.

El mando militar, quien cuenta con la maestría en Seguridad Nacional, destacó que los drones son una herramienta muy útil para las operaciones que realiza el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional como parte del Plan DN-III y el combate a las organizaciones criminales, entre otras.

Por ello, destacó que el propósito de la investigación es identificar las necesidades que se requiere para cada operación.

“Desarrollar un dron aparentemente está muy estudiado, pero que tenga ciertas características particulares para atención de las necesidades específicas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, tendrá características particulares que podrían hacer que no necesariamente exista una tecnología que lo pueda hacer. Todo indica que sí, que la investigación permitirá que se cuente con un desarrollo propio con características para uso militar. La investigación consiste en eso, en investigar primero que requerimos tener y luego complementarlo con qué posibilidades da la tecnología para poder cumplir con esas necesidades”.

Rodríguez Cerano sostuvo que en caso de concretarse el proyecto, se cuenta con la capacidad para el desarrollo de los drones, lo cual se podría traducir en ahorro de recursos.

“La capacidad se tiene y es muy probable que fuera en esta dirección; pero eso depende de más cosas, depende de muchas situaciones, principalmente, de que sepamos que es redituable, que el contar con un equipo propio sea algo que no solamente nos ahorre recursos, sino que sea realmente de utilidad”.

El general Xavier Rodríguez destacó que todos los días la Secretaría de la Defensa se enfoca en mantener actualizadas sus herramientas, a lo que se suma la preparación de los alumnos de los planteles militares, de los que, a la fecha, se han graduado 5 mil 294 ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, así como en Computación e Informática y de Transmisiones.