Alcalde de NY, Zohran Mamdani, califica secuestro de Maduro como “acto de guerra”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se pronunció este sábado sobre el anuncio del presidente estadunidense, Donald Trump, quien aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juzgado y posiblemente encarcelado en una prisión de esa ciudad.

“Esta mañana me informaron sobre la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa por parte de las fuerzas militares estadunidenses, así como sobre su posible encarcelamiento bajo custodia federal aquí en la ciudad de Nueva York. Atacar unilateralmente a una nación soberana constituye un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”, declaró Mamdani en su cuenta de X.

Agregó que “esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes residen en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluyendo a decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar. Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, y mi administración continuará monitoreando la situación y emitiendo las directrices pertinentes”.

enero 3, 2026 5:52 pm

