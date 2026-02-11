Al PAN le ha dado por la dedocracia y sorprende que presidenta del IEE diga que la democracia es cara: Coordinador GPMorena

Luego de que el viernes pasado, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán, informó que el costo de las elecciones aumentaría hasta 25 por ciento si los ciudadanos eligieran de manera directa a los regidores, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena e impulsor de elegir de esa manera las regidurías, Cuauhtémoc Estrada, dijo que le sorprenden las declaraciones de la presidenta del IEE, pues consideró que califica a la democracia como “cara”.

Además, consideró que el Partido Acción Nacional se opone a la elección directa de regidores debido a que “le ha dado por la dedocracia”.

Mientras que en referencia a las declaraciones de Yanko Durán, el coordinador de la bancada morenista resaltó que “es la primera vez que escucho yo a los órganos electorales hablar de lo caro de la democracia”.

“Siempre han justificado el gasto. Siempre han justificado la entrega de carretadas de dinero a los partidos políticos. ¿ No les parece una contradicción? Para ellos lo caro es que los ciudadanos puedan elegir. Pero no es caro darles dinero a los partidos y el gran presupuesto que tiene el IEE”, dijo Estrada.