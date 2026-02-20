Al cierre del 2025, más empresas utilizaron nuevos créditos bancarios

Hacia el cierre del 2025, más empresas en el país utilizaron nuevos créditos bancarios respecto a trimestres previos. Aún así, el porcentaje se mantiene bajo.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México (Banxico) para el periodo octubre-diciembre del 2025, 15.3% de las empresas sí utilizó nuevos créditos bancarios, cifra superior a 11.5% registrado en el trimestre previo, es decir, casi cuatro puntos porcentuales más.

Dicha cifra también fue ligeramente superior a 14.9% de empresas que sí utilizaron nuevos créditos bancarios en el segundo trimestre, y a 13.3% del primer cuarto del 2025.

Por tamaño de empresas, las de más de 100 empleados fueron las que más nuevos créditos bancarios utilizaron en el cuarto trimestre del año pasado con 22.2%; mientras que en las de menos de 100 colaboradores, la proporción fue de 14.5 por ciento.

Condiciones menos favorables en costos

De acuerdo con el documento del Banxico publicado este jueves, las empresas que sí utilizaron nuevos créditos bancarios en el último cuarto del 2025, enfrentaron condiciones más favorables a las del periodo previo en términos de montos y plazos ofrecidos.

No obstante, en lo referente a los tiempos de resolución del crédito, las tasas de interés, los requerimientos de colateral, así como en las comisiones y otros gastos, las empresas percibieron condiciones menos favorables.

A su vez, las empresas percibieron que las condiciones para refinanciar créditos, fueron similares a las del trimestre anterior.

Casi 85% no uso nuevos créditos

En contraparte, en el último trimestre del 2025, 84.7% de las empresas no utilizó nuevos créditos bancarios, cifra menor 88.5% del trimestre previo.

El informe detalló que del total que no utilizó nuevos créditos bancarios en el periodo, 81.5% simplemente no lo solicitó; 2.4% lo pidió y estaba en proceso de autorización; 0.5% lo solicitó y no le fue autorizado; y 0.2% lo demandó pero después lo rechazó por considerar que era muy caro.

Situación económica y tasas de interés, principales limitantes

La situación económica en general con 57.9% de las respuestas, y las tasas de interés del mercado con 57.3%, fueron las principales limitantes mencionadas por las empresas para utilizar nuevos créditos bancarios en el periodo en cuestión.

Otros factores limitantes referidos fueron: los montos exigidos como colateral con 49.0%; las ventas y rentabilidad de la empresa (48.5%); las condiciones de acceso al crédito (48.1%), y el acceso a apoyo público con 47.8 por ciento.

También mencionaron como limitantes: la disposición de los bancos a otorgar crédito; la capitalización de la empresa; dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente y el historial crediticio de la compañía.

No es limitante para sus operaciones

No obstante, con base en el documento, poco más de la mitad de las empresas (50.8%) señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario, no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes del negocio.

Mientras que 29.1% indicó que dichas condiciones son una limitante menor; y el 20.1% señaló que es una limitante mayor.

Por otra parte, las empresas encuestadas destacaron que los problemas más apremiantes que afectaron su entorno económico durante el cuarto trimestre del 2025, estuvieron relacionados con las ventas, la competencia y la inseguridad.

Crece financiamiento con proveedores y con la banca

Los resultados de la encuesta mencionaron que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas siguen siendo los proveedores y la banca comercial, con crecimientos en ambas respecto al trimestre inmediato anterior.

Así, el informe puntualizó que en el periodo, la proporción de empresas del país que utilizó financiamiento de proveedores aumentó de 56.4 a 62.2%; mientras que en crédito bancario pasó de 25.3 a 26.5 por ciento.

En lo relacionado con otras fuentes de financiamiento, 11.2% reportó haber recurrido a otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz; 0.9% a la banca de desarrollo; 0.9% a la banca domiciliada en el extranjero y 0.2% reportó haber emitido deuda.

Más crédito a pymes, en la agenda

El que más micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) tengan un mayor acceso al crédito formal, está en la agenda tanto pública como privada.

En el Plan México, presentado por el Gobierno Federal hace poco más de un año, se plantea que hacia el 2030, 30% de las mipymes tenga crédito.

Para ello, en mayo del 2025, el gobierno y la Asociación de Bancos de Mexico (ABM) firmaron un acuerdo en la materia, y hoy ya hay avances.

De acuerdo con la ABM, desde que se firmó el acuerdo a la fecha, se pasó de 24% a 26.5% de las empresas con crédito.

