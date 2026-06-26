“Ahí tenemos que estar”: Topos parten rumbo a Venezuela para apoyar tras los terremotos

La organización mexicana Topos Azteca anunció el despliegue de una brigada internacional de rescate para apoyar las labores de búsqueda y atención humanitaria en Venezuela, tras los terremotos registrados el miércoles, que dejaron cientos de personas fallecidas, miles de heridos y severos daños materiales.

A través de un comunicado, la agrupación informó que 24 rescatistas provenientes de México, Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Brasil, Honduras y República Dominicana viajarán a la zona afectada para participar en las tareas de localización de sobrevivientes y apoyo a la población.

“Ayer Venezuela sufrió un fuerte terremoto y, como siempre, donde hay dolor, ahí tenemos que estar”, señaló la organización.

El contingente partirá desde la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino a Venezuela. Topos Azteca indicó que la misión cuenta con el patrocinio de Copa Airlines para el traslado de los voluntarios.

La organización también informó que, una vez en territorio venezolano, trabajará de manera coordinada con los Voluntarios de Scientology y la organización World Central Kitchen para instalar comedores comunitarios y apoyar en las acciones de asistencia a la población afectada.

En el comunicado, Topos Azteca recordó la trayectoria de su fundador, Héctor Rafael Méndez Rosales, conocido como “El Chino”, quien impulsó la creación del grupo tras el terremoto de 1985 en México.

“Nuestros hermanos venezolanos nos necesitan”, expresó la organización al reiterar el llamado para respaldar la misión.

El despliegue ocurre mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, donde las autoridades y equipos internacionales mantienen operaciones tras el doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectó principalmente la región norte del país y provocó daños en infraestructura y viviendas.