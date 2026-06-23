Acumula tres vinculaciones a proceso imputado por diversos robos en Parral

• Permanecerá en prisión preventiva

En continuidad con los trabajos de persecución de los delitos y procuración de justicia, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo tres autos de vinculación a proceso penal, dictados en contra del imputado Miguel Ángel M. G., por diversos robos cometidos en la ciudad de Parral.

La primera vinculación a proceso penal se le dictó ayer lunes 22 de junio, por un robo a una vivienda ubicada en la colonia Ampliación Che Guevara, de donde a principios de abril del presente año, sustrajo herramientas, electrodomésticos y prendas de vestir.

Asimismo, este martes 23 de junio se le vinculó a proceso por otros dos robos, el primero ocurrido el 22 de mayo de 2025, cuando despojó de su dinero al conductor de un vehículo de alquiler.

El segundo, por el robo de un teléfono celular ocurrido el 21 de abril del año en curso.

Con dichos antecedentes, los Jueces de Control que atendieron las causas penales, resolvieron vincularlo a proceso penal, situación jurídica que llevará bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que duren los procesos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).