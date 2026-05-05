Absorberá FGE costo de exámenes de confianza, realizó ajuste presupuestal

Francisco Sáenz, encargado de la Fiscalía General del Estado señaló que ya se realizó el ajuste presupuestal necesario para absorber el costo de los exámenes de control y confianza programados para este año.

Ello derivado de la determinación federal para que Estados y municipios absorban los gastos de las certificaciones de control y confianza, valuados en 6 mil 700 pesos.

El encargado de la Fiscalía indicó que en lo que respecta a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se cuenta con alrededor de mil 200 elementos activos.

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