Abre Municipio convocatoria a emprendedores para participar en “Vende tu Proyecto 2026”

–El programa otorgará apoyos económicos de hasta 30 mil pesos para fortalecer o iniciar un negocio en Chihuahua Capital

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de febrero de 2026.– El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, invita a las y los emprendedores de Chihuahua Capital a participar en la convocatoria del programa “Vende tu Proyecto 2026”, una iniciativa que impulsa el autoempleo, la creación de empresas formales y el fortalecimiento de negocios ya establecidos.

El programa está dirigido a personas mayores de edad que vivan en el municipio de Chihuahua y que deseen iniciar o hacer crecer su negocio. Los apoyos económicos podrán destinarse exclusivamente a la compra de maquinaria, equipo y herramienta, con montos de 10 mil, 20 mil y hasta 30 mil pesos, según el tipo de proyecto.

La convocatoria estará vigente desde su publicación y hasta el 31 de marzo de 2026. Las personas interesadas deberán presentar su documentación en cualquiera de los Módulos de Impulso a la Economía Familiar (MIFAM), donde además recibirán capacitación y acompañamiento para desarrollar su plan de negocios. Las bases completas pueden consultarse en la página oficial: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/CONVOCATORIA_VENDE_TU_PROYECTO_

Como parte del proceso, las y los participantes deberán completar un programa de capacitación y presentar su proyecto ante un panel de evaluación. Los proyectos seleccionados recibirán el apoyo económico y seguimiento para asegurar su correcta aplicación.

Para más información, pueden comunicarse al teléfono 614-200-4800 extensión 2957, o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, ubicadas en la calle Escorza 2307, colonia Obrera.

Este programa es público y está dirigido a fortalecer la economía local, brindando oportunidades reales para que más familias chihuahuenses emprendan y consoliden sus negocios.

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a todas las personas interesadas a aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus proyectos productivos y contribuir al crecimiento económico de la región.