Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar, desapareció hace cinco años en Xalapa

La muerte de Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena, revivió el caso de Yenifer Cristina Velázquez López ,mujer venezolana señalada como su presunta novia, misma que desapareció hace en 2021 en Xalapa, Veracruz.

Sin embargo, este caso vuelve a retomar importancia, ante la coincidencia con la fecha de muerte de Zenyazen Escobar: quien murió el 4 de septiembre de 2026, mientras Yenifer fue reportada desaparecida el 5 de septiembre de 2021.

Debido a que Yenifer, presunta novia del diputado de Morena, desapareció exactamente hace cinco años en Veracruz.

Yenifer Cristina Velázquez, presunta novia de Zenyazen Escobar, desapareció en 2021

El caso de la desaparición de Yenifer Cristina Velázquez López revive la muerte de Zenyazen Escobar por la coincidencia de las fechas en Veracruz.

Reportes sobre la situación, indican que el día de la desaparición de Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar, ella regresaría a Venezuela, tras una fuerte discusión, donde la habría agredido físicamente, presuntamente porque la esposa del diputado la habría amenazado de muerte.

Sin embargo, tras la desaparición de Yenifer, el diputado Zenyazen Escobar negó conocerla e incluso dijo no poder ayudar a la familia de alguien que no conocía.

Esto pese a que se tenía fotos y testimonios que confirmaban la relación de Yenifer Cristina Velázquez y Zenyazen Escobar, incluso su amigo Adrián Mota Montoya lo confirmó y luego fue secuestrado.

Y pese a que Adrián Mota Montoya fue liberado, ya no volvió a dar declaraciones ni de su secuestro, ni de Yenifer, presunta novia de Zenyazen Escobar.