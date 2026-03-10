Vinculan desaparición de tesorero de Coyame con la delincuencia organizada, sin detenidos

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dio a conocer que la principal línea de investigación que se sigue dentro de la desaparición del Tesorero de Coyame es la participación de la delincuencia organizada.

Carlos Guillermo Ramírez Navarrete, tesorero del Municipio fue privado de la libertad el 06 de marzo en la cabecera de Coyame del Sotol.

Previamente se dio a conocer de la detención de una mujer presuntamente implicada en el caso, sin embargo, César Jáuregui aclaró que se descartó que tuviera alguna relación con la privación de la libertad del funcionario municipal.