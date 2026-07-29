Vinculan a proceso a presunto coautor de homicidio registrado en Jiménez

– Hechos sucedieron el 12 de junio del 2011

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo la vinculación a proceso de Christian N. D. y/o Cristian D. N., por el delito de homicidio calificado como coautor, cometido el 12 de junio del 2011, en el Ejido Nuevo Triunfo en el municipio de Jiménez.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público, expuso diversos datos de prueba en los que se relaciona al imputado con el hecho delictivo que acabó con la vida de Luis Carlos M. A.

De acuerdo a las investigaciones, entre la una y dos de la madrugada del día de los hechos, el imputado, junto con diversas personas, tuvieron un altercado luego de una fiesta en la Hacienda de Dolores, y posteriormente este trascendió hasta las afueras de unas viviendas del Ejido Nuevo Triunfo, en donde la víctima fue privada de la vida por lesiones de arma blanca.

Christian N. D. y/o Cristian D. N., de 34 años de edad, fue detenido el pasado domingo 19 de julio en la ciudad de Chihuahua, mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por el referido delito, siendo trasladado para quedar a disposición del Juez de Garantía del Distrito Judicial Jiménez conocedor de la causa penal 24/2011.

Ahora enfrentará su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se otorgaron cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).