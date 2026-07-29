Vinculan a proceso a detenido por violación de un menor de edad

– Realizó actos de índole sexual a bordo de una camioneta a las afueras de una escuela secundaria

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Oscar Osvaldo C. A., por el delito de violación con penalidad agravada, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales contra la Familia y Trata de Personas, se le atribuye su probable responsabilidad en los actos de índole sexual en perjuicio de un menor de edad, de 14 años.

Los hechos se registraron entre los días 02 y 06 de junio del presente año, en el interior de una camioneta pick up, línea Silverado, que se encontraba estacionada en el en el cruce de las calles Bélgica y Fundadores de América de la Colonia Parajes de San José, al exterior de la Escuela Secundaria Técnica #93.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado y fijó cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Si reconoces a esta persona y haz sido víctima de algún delito, acércate a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Norte a interponer la denuncia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y castigar a quienes atenten en contra de su integridad.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).