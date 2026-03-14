Vinculan a proceso a 2 adolescentes por el homicidio de otro menor de edad en Delicias

La víctima fue localizada en un domicilio del fraccionamiento Cumbres del Deporte; permanecen con medida cautelar de internamiento

La Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Delicias, obtuvo la vinculación a proceso de los adolescentes, L.E.C.G. alias “Lichi”, “Richi” y “El Coman”, y E.A.S.V., por el homicidio calificado en perjuicio de un menor de edad.

En fecha 21 de noviembre de 2025, esta representación social comenzó una investigación por el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente del sexo masculino, por heridas de arma blanca, en el interior de un domicilio de la calle Privada de Armando Uribe, del fraccionamiento Cumbres del Deporte, en Delicias.

Las indagatorias ministeriales identificaron que los presuntos responsables residían en la ciudad de Chihuahua, por lo que el día 22 de noviembre del 2025, uno de ellos, E.A.S.V., logró ser detenido en flagrancia por la portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, y se solicitó fecha para la formulación de imputación por el homicidio calificado del 21 de noviembre del 2025.

Paralelamente, el 24 de febrero de 2026, se solicitó al Tribunal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio para Adolescentes, del Distrito Judicial Abraham González, en cuidad Delicias, liberar una orden de aprehensión en contra del coautor, L.E.C.G, que pudo cumplimentarse el 5 de marzo del 2026, en Ciudad Juárez.

Ambos adolescentes fueron puestos a disposición del Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, en ciudad Delicias, el día de 6 de marzo del 2026, dentro de la causa penal 6/2026, como presuntos coautores del referido delito, y recibieron la medida cautelar de internamiento durante todo lo que dure el proceso.

Este 11 de marzo del 2026, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, donde ambos fueron vinculados a proceso, y permanecen internos en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores, con sede en la ciudad de Chihuahua, en tanto que las audiencias se llevan a través de videoconferencias.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).