Vinculado a proceso por posesión de motoneta con reporte de robo en Delicias

• Fue detenido en flagrancia cuando manejaba el vehículo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad de Investigación del Delito de Robo en Delicias, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis Carlos F. R., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 462/2026, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de este sujeto en hechos ocurridos este 5 de agosto de 2026.

Luis Carlos F. R., presuntamente circulaba en compañía de otra persona, por la avenida Del Parque y Calle 10ª Sur, en el Sector Sur de la ciudad de Delicias, a bordo de una motoneta marca Carabela, modelo 2025, de color azul marino y sin placas de circulación, cuando fue visto por el esposo de la víctima.

Éste reportó los hechos a personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y al detenerlo y revisar la serie del vehículo, se constató que tenía reporte de robo vigente desde el 3 de agosto de 2026, luego de haber sido sustraído de un domicilio en la colonia Campesina.

Esta representación social formuló imputación en contra de Luis Carlos F. R., en la audiencia inicial celebrada el viernes 7 de agosto, y en esa misma quedó vinculado a proceso, bajo la medida cautelar de presentarse a firmar de manera quincenal ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio, del Poder Judicial del Estado.

Además, el Órgano jurisdiccional otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).