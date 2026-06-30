Van 2 meses sin extraditar a Rocha, morenistas aún tienen mucho que decir: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que ya han pasado 2 meses desde que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de 9 funcionarios más por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Nadie sabe dónde están y no se han entregado”, mencionó la mandataria estatal ante medios de comunicación.

Asimismo, señaló que ante el incremento de morenistas que se convierten en informantes de Estados Unidos, Maru Campos consideró que es una señal de que aún hay mucho qué decir.

Reiteró que la reserva que se aplicó a la respuesta de Estados Unidos sobre el caso Chihuahua fue una determinación del Gobierno Federal.