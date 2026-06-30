Exhorta Guillermo Ramírez a blindar estatus zoosanitario de Chihuahua

La prevención es prioridad pública para la protección del campo chihuahuense, afirma el legislador y con el objetivo de fortalecer la protección del sector pecuario y preservar el estatus zoosanitario que distingue a Chihuahua a nivel nacional.

Por lo anterior el diputado y presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo”Ramírez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a reforzar las acciones de prevención, vigilancia y control sanitario ante el riesgo que representa el gusano barrenador del ganado.

El legislador destacó que la sanidad animal no solo representa un tema técnico, sino una prioridad estratégica para la economía estatal, por que se ella dependen miles de familias y de la confianza que Chihuahua ha construido durante décadas como entidad libre de esta plaga.

“Hoy Chihuahua mantiene su estatus zoosanitario y precisamente por eso se debe de actuar con responsabilidad. La prevención siempre será más efectiva y menos costosa que enfrentar una emergencia sanitaria”, señaló.

Ramírez reconoció el trabajo que han realizado las asociaciones ganaderas, los productores, los médicos veterinarios y el Gobierno del Estado para conservar los estándares sanitarios que han permitido a Chihuahua mantenerse como referente nacional en materia pecuaria.

Advierte que la confirmación de casos en entidades vecinas obliga a fortalecer la vigilancia epidemiológica, los puntos de inspección, la coordinación institucional y la información dirigida a los productores para evitar cualquier riesgo de propagación.

El Punto de Acuerdo propone que el SENASICA refuerce campañas de monitoreo, inspección, capacitación y difusión, además de exhortar al Gobierno del Estado a fortalecer los recursos humanos, materiales, técnicos y presupuestales destinados a la protección de la sanidad animal.

Finalmente, defender el estatus zoosanitario de Chihuahua significa proteger el patrimonio de miles de familias, preservar la competitividad del estado y garantizar el futuro de una de las actividades económicas más importantes de la entidad, señala el legislador por el Distrito XXI.

“Defender la sanidad animal es defender el campo de Chihuahua. No podemos esperar a que el problema llegue; hoy es el momento de actuar con visión, coordinación y responsabilidad”, concluyó.