Crece incertidumbre por cambios a renegociación del TMEC; señala IMEF

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Gonzalo Aguilera dio a conocer que no se darán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TMEC) el 1 de julio por lo cual hay incertidumbre financiera y comercial, destaca que aun hay 10 años del actual TMEC.

Se esperaba de las negociaciones se comenzarán a dar el 1 de julio para las renegociaciones comerciales, sin embargo, no hay un claro avance lo cual viene a traer nuevamente dudas.

“Lo que se ha visto con los 3 gobiernos es que hay 2 interesados México y Canadá, mientras que Estados Unidos con mensajes encontrados incluso las declaraciones de Donald Trump de salir del acuerdo y crear otro esto nos tiene en una incertidumbre desde hace un mes”, comentó.

La renovación con los aranceles puede llegar quitar competitividad a los productos de México, además de ser una estrategia comercial, además México tiene que poner reglas de origen, pues serán básicas para dar un producto de arancel lo cual se dará en las negociaciones.

El movimiento de renegociación implica que la inversión extranjera no se dé debido a que con 18 meses a la baja, este es por la incertidumbre ante la negociación del TMEC.