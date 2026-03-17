Un robot chino podría cambiar la agricultura a nivel mundial

Científicos chinos desarrollaron GEAIR, el primer robot del mundo capaz de realizar todo el proceso de mejoramiento genético de plantas.

Equipado con inteligencia artificial y reconocimiento visual, identifica flores y lleva a cabo la polinización cruzada de forma autónoma, lo que podría acelerar la creación de cultivos más productivos y resistentes, reduciendo costos y trabajo manual en la agricultura.

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