Un ciberataque elevó a 50 grados Celsius la temperatura de los refrigeradores de cientos de supermercados en Francia durante seis horas y provocó pérdidas millonarias de alimentos

Las autoridades francesas investigan cómo los atacantes tomaron el control de los equipos Danfoss y si las vulnerabilidades de seguridad previamente documentadas facilitaron el incidente, que también dejó reportes de posibles incendios en establecimientos comerciale.

Un ciberataque alteró los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados franceses durante la madrugada del 12 de octubre de 2026. Los atacantes elevaron la temperatura de los equipos hasta los 50 grados Celsius, provocaron pérdidas de alimentos y afectaron a cadenas como Intermarché, Carrefour y Coopérative U.

El incidente involucró sistemas de control remoto del fabricante danés Danfoss. La Fiscalía de París investiga cómo los responsables accedieron a los dispositivos y si el ataque estuvo relacionado con reportes de incendios en algunos establecimientos.

¿Cómo consiguieron elevar la temperatura de los refrigeradores?

Los supermercados utilizan sistemas centralizados que permiten controlar varios equipos de refrigeración desde una misma interfaz. Estos dispositivos regulan las temperaturas, muestran alertas y permiten realizar tareas de mantenimiento a distancia

Profeco analiza barras de proteína

Una de sus funciones es el descongelamiento, un proceso que elimina el hielo acumulado en los componentes frigoríficos mediante mecanismos de calentamiento temporal. Una vez terminado, el sistema debe reanudar la refrigeración.

Los atacantes manipularon esta función para elevar la temperatura de los equipos. Según informó Les Mousquetaires, grupo propietario de Intermarché, algunos refrigeradores alcanzaron los 50 grados Celsius durante seis horas.

La empresa ordenó desechar los alimentos almacenados en los equipos afectados para evitar riesgos sanitarios. Las pérdidas también incluyen los gastos relacionados con la revisión y recuperación de las instalaciones.

Los controladores Danfoss quedaron bajo investigación

Los equipos involucrados pertenecen a una categoría de dispositivos que permite supervisar y configurar instalaciones frigoríficas comerciales. Entre los modelos de esta familia están los AK-SM 800 y AK-SM 800A.

En octubre de 2025, Danfoss advirtió que varios de sus productos antiguos habían llegado al final de su vida útil y que dejarían de recibir determinados servicios de mantenimiento. El fabricante recomendó sustituir los equipos obsoletos.

Cuando un dispositivo deja de recibir actualizaciones, las vulnerabilidades descubiertas posteriormente pueden permanecer sin corregirse. Esto representa un riesgo para las instalaciones que dependen de estos controladores durante las 24 horas del día.

Sin embargo, las autoridades todavía deben determinar qué modelos fueron comprometidos y cómo lograron acceder los atacantes. No está confirmado que los equipos obsoletos fueran la vía de entrada utilizada en este incidente.

¿Qué fallas de seguridad se habían descubierto?

En agosto de 2026, el equipo Team82, de la empresa de ciberseguridad Claroty, publicó una investigación sobre tres vulnerabilidades del controlador AK-SM 800A. Los problemas habían sido comunicados al fabricante, que publicó correcciones durante 2025.

Los investigadores identificaron las siguientes fallas:

CVE-2025-41450: permitía eludir el mecanismo habitual de autenticación mediante una función que generaba contraseñas a partir de la fecha interna del dispositivo.

permitía eludir el mecanismo habitual de autenticación mediante una función que generaba contraseñas a partir de la fecha interna del dispositivo. CVE-2025-41451: podía permitir la ejecución de comandos en el sistema operativo mediante campos empleados para configurar notificaciones por correo electrónico.

podía permitir la ejecución de comandos en el sistema operativo mediante campos empleados para configurar notificaciones por correo electrónico. CVE-2025-41452: afectaba la configuración de la interfaz web y podía utilizarse para interrumpir su disponibilidad.

Danfoss corrigió la primera vulnerabilidad con la versión 4.2 del software y las otras dos con la versión 4.3.1, según sus avisos de seguridad de marzo y agosto de 2025.

Estos antecedentes permiten entender los riesgos de los sistemas industriales conectados, pero no demuestran que alguna de las tres vulnerabilidades se haya utilizado para atacar los supermercados franceses.

Las conexiones remotas pueden ampliar el alcance de un ataque

Los sistemas centralizados permiten que los proveedores supervisen equipos de diferentes establecimientos mediante conexiones remotas. Esta capacidad facilita el mantenimiento, aunque también puede aumentar el alcance de un incidente cuando una infraestructura compartida queda comprometida.

En su investigación, Claroty utilizó los buscadores Shodan y Censys para localizar interfaces de administración de controladores Danfoss accesibles desde internet. La empresa advirtió que estos accesos deben restringirse a redes protegidas.

Intermarché informó a BleepingComputer que el incidente aparentemente involucraba a un proveedor encargado de administrar los sistemas frigoríficos de sus tiendas. No obstante, todavía no se ha demostrado que ese proveedor fuera la vía de entrada de los atacantes.

La Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia también intervino para investigar el caso y determinar si otras empresas utilizaban sistemas expuestos.

¿Cuántos supermercados resultaron afectados?

Los reportes empresariales disponibles al 12 de octubre de 2026 señalaron afectaciones en distintas cadenas francesas:

Intermarché: aproximadamente 150 establecimientos.

aproximadamente 150 establecimientos. Carrefour: alrededor de 80 supermercados.

alrededor de 80 supermercados. Monoprix: cerca del 5% de sus aproximadamente 490 tiendas en Francia, unas 25.

cerca del 5% de sus aproximadamente 490 tiendas en Francia, unas 25. Coopérative U: también confirmó afectaciones en sus sistemas.

Las cifras corresponden a los reportes de las compañías y podrían cambiar conforme avance la investigación.

Thierry Cotillard, presidente de Intermarché, estimó ante BFM TV que las pérdidas nacionales podrían alcanzar decenas de millones de euros en un solo día. Hasta el cierre del 12 de octubre no había una evaluación consolidada de los daños.

Además de la mercancía destruida, las empresas deben considerar los costos de reparación, las revisiones técnicas y la recuperación de los sistemas de refrigeración.

Las autoridades investigan posibles incendios

La Fiscalía de París comenzó a recopilar información sobre los daños materiales denunciados para establecer si existe una relación directa entre el ataque informático y los reportes de incendios.

Danfoss recomienda actualizar los equipos que todavía cuentan con soporte y sustituir los controladores que llegaron al final de su vida útil. Claroty, por su parte, aconseja evitar que las interfaces administrativas estén expuestas directamente a internet y utilizar conexiones protegidas para el mantenimiento remoto.

Las autoridades francesas también comenzaron a coordinarse con otros países europeos para determinar si existen instalaciones afectadas fuera de Francia.

Al cierre del 12 de octubre, no se había identificado públicamente a los responsables ni confirmado el procedimiento exacto que permitió comprometer los sistemas.