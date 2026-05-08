Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia

El presidente ⁠de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes en las redes sociales que habrá un alto el fuego de tres días en la guerra entre ⁠Rusia y Ucrania, ​desde el ⁠9 hasta el 11 de mayo.

Tanto Moscú como Kiev ‌se ‌han acusado mutuamente de violar los altos el fuego que ​cada uno ha ​declarado por ​separado. Trump escribió en ‌una publicación en Truth Social que la tregua incluirá la suspensión de toda actividad bélica, así como un intercambio de mil prisioneros de cada país.

“Esperemos que sea ‌el principio del fin de una ⁠guerra muy larga, mortífera y reñida”, dijo. Añadió que se ⁠estaban produciendo avances constantes en las conversaciones para poner fin al conflicto.