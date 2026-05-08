Rihanna desata polémica con enorme tatuaje inspirado en los dibujos de sus hijos

Rihanna se hizo un nuevo tatuaje inspirado en dibujos hechos por sus hijos, un gesto íntimo, pero polémico que rápidamente se volvió viral.

Rihanna volvió a captar la atención de las redes sociales , pero esta vez no por la música ni por la moda. La cantante y empresaria debutó un nuevo tatuaje en la pierna diseñado a partir de dibujos hechos por sus hijos, en uno de los gestos más personales y emotivos que ha compartido en los últimos años.

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Las imágenes fueron reveladas por el reconocido tatuador Keith “Bang Bang” McCurdy, colaborador habitual de Rihanna desde hace más de una década. El diseño replica una serie de garabatos hechos con plumones de colores por sus hijos RZA, Riot y la pequeña Rocki, fruto de su relación con A$AP Rocky.

El tatuaje fue hecho detrás de la rodilla y conserva el trazo espontáneo de los dibujos originales, transformando lo que parecía una simple hoja llena de rayones y stickers infantiles en una pieza permanente de la actual etapa de sus hijos sobre la piel de la artista.

Rihanna, quien actualmente tiene tres hijos, ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo la maternidad transformó por completo su vida y sus prioridades.

En los videos compartidos por Bang Bang Tattoo también se observa a la cantante algo nerviosa mientras se realiza el tatuaje, aunque termina sonriendo al ver el resultado final frente al espejo.

La elección del diseño llamó particularmente la atención porque se aleja de los tatuajes tradicionales y apuesta por un estilo mucho más emocional y simbólico. Fans y medios internacionales describieron la pieza como uno de los homenajes maternos más originales vistos recientemente entre celebridades.

El nuevo tatuaje de Rihanna divide opiniones

El más reciente tatuaje de Rihanna no pasó desapercibido. Aunque muchos fans celebraron el gesto sentimental detrás del diseño, otros usuarios en redes sociales reaccionaron con sorpresa e incluso críticas por el estilo caótico y poco convencional de la pieza.

Algunos comentarios compararon el tatuaje con “garabatos”, mientras que otros defendieron el valor emocional que representa para la cantante.

El nuevo tatuaje de Rihanna divide opiniones. (instagram)

Las imágenes del tatuaje rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si se trataba de una decisión artística arriesgada o de uno de los tatuajes más emotivos que Rihanna ha mostrado públicamente.