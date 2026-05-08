A la Generación Z no le gustan las suscripciones: 59% cancela tras ver ciertos títulos

Aunque se ha tachado a la Generación Z de arruinar y matar el cine, la realidad es que gustan más de ir a salas, en lugar de pagar suscripciones.

La gran mayoría de la Generación Z prefiere cancelar sus suscripciones tras ver ciertas cosas, en lugar de mantener activo el servicio.

Generación Z en México (Unsplash)

La Generación Z va más al cine y paga menos suscripciones

De acuerdo con un estudio de IGN, el 59% de las personas pertenecientes a la Generación Z solo se suscribe a plataformas de streaming para ver un título y luego cancela el servicio.SorprendenteGeneración Z en México: De qué año son, características, significado y másNegociosNetflix rebasa los 325 millones de suscriptores mientras negocia con Warner Bros.NegociosImpacto de la suspensión de Jimmy Kimmel en las suscripciones de Disney+

Es decir, lo que hace la Generación Z es esperar que una película o serie esté completa en el servicio, lo contratan, la ven y a los pocos días cancelan la suscripción.

Básicamente solo pagan por eso, pues el resto del contenido no les llama la atención, así que no sienten la necesidad de mantener la suscripción por más meses.

Lo interesante del caso es que, por el contrario, tienen un mayor interés en ir a los estrenos en cine que las generaciones mayores.

La estadística menciona que hay un 13% más de probabilidades de que vayan al cine que otras generaciones, sobretodo a los estrenos fuertes de cada fin de semana.

Netflix Logo (Unsplash)

La Generación Z ya no compra películas

Sumando más datos acerca de los hábitos de consumo de la Generación Z, IGN también mencionó que ya no compran películas ni música o cualquier otra clase de entretenimiento.

El 70% de la Generación Z no compra películas, música o series en formato físico, lo que significa que todo su consumo es digital o momentáneo, como las funciones de cine o conciertos.

Además, señala que el 62% no pagaría por un videojuego a precio completo, que ronda lo más de 2 mil pesos en México y 70 dólares en Estados Unidos.

Lo que demuestra un favoritismo por la inmediatez, así como una precaución extrema por el cuidado del dinero, pues se busca gastarlo solo en lo que se quiere en el momento.