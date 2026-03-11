Trump anuncia “la primera refinería de petróleo de EE.UU. en 50 años”; estará en el sur de Texas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes en su cuenta de Truth Social la construcción de “la primera refinería de petróleo de EE.UU. en 50 años”, gracias a un convenio con una compañía india de 300.000 millones de dólares.

“Hoy me enorgullece anunciar que America First Refining inaugura la primera refinería de petróleo de EE.UU. en 50 años en Brownsville, Texas. ¡Este es un acuerdo histórico de 300.000 millones de dólares, el más grande de la historia de EE.UU., un gran triunfo para los trabajadores estadounidenses, la energía y la gran gente del sur de Texas!”, escribió el mandatario.

En su mensaje, agradeció a Reliance, la mayor empresa privada de energía de la India, por su colaboración en la inversión, y le atribuyó el logro a su agenda política y comercial.

“Una nueva refinería en el puerto de Brownsville impulsará los mercados estadounidenses, fortalecerá nuestra seguridad nacional, impulsará la producción energética estadounidense, generará miles de millones de dólares en impacto económico y será la refinería más limpia del mundo”, agregó.

Asimismo, afirmó que el proyecto multimillonario materializaría el “dominio energético estadounidense”, potenciando las exportaciones de derivados de crudo a nivel mundial y generando miles de empleos junto con un notable crecimiento económico para su país.

El anuncio tiene lugar en medio de las tensiones petroleras derivadas del cierre del estrecho de Ormuz tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha disparado los precios del crudo y puesto en jaque la estabilidad energética global.