Trump anuncia aranceles a 8 países europeos si no apoyan compra de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondría a partir del 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecería en vigor hasta que Estados Unidos completara el proceso de “adquisición” del territorio.

Trump terminó por desatar su ira contra el despliegue militar limitado que protagonizaron los países afectados por los nuevos aranceles (unos ejercicios de exploración que podían constituir el germen de una operación conjunta de la OTAN), y que el presidente estadounidense declaró como una “amenaza” para la seguridad mundial.

El mandatario, para redoblar su apuesta, avisó además que este arancel adicional del 10 por ciento subiría a partir del 1 de junio a un 25% y “debería pagarse hasta que se llegara a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos, hizo saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump señaló concretamente a este grupo de países porque, sin mencionar abiertamente el despliegue, “viajaron a Groenlandia con fines desconocidos” y generaron “una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta“.

“Estos países, que participaron en este peligroso juego, pusieron en juego un nivel de riesgo insostenible”, avisó el presidente estadounidense antes de declarar que se vio obligado a tomar esta decisión “para que esta situación potencialmente peligrosa terminara rápidamente y sin lugar a dudas”.

En su mensaje, Trump esgrimió una vez más que la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos representó una medida de protección ante las ambiciones de Rusia y de China, dado que Dinamarca, a cuyo reino pertenecía la isla ártica, estaba absolutamente indefensa, a su entender, frente a las potencias militares de ambos países.

“China y Rusia querían Groenlandia, y Dinamarca no podía hacer nada al respecto”, indicó Trump antes de manifestar que “su única protección entonces eran dos trineos tirados por perros, y uno de ellos era nuevo”.

Dada esta situación, “solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump”, indicó el mandatario, hablando de sí mismo en tercera persona, “podía participar en este juego”. Trump prometió que, una vez Groenlandia quedara bajo su control, “nadie tocaría este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero estaba en juego”.

De vuelta a su argumento sobre la defensa regional, Trump concretó que la posesión del territorio era imprescindible para que su sistema de defensa, la “Cúpula Dorada“, funcionara a pleno rendimiento.

“En ese momento estábamos gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con esta cúpula, incluyendo la posible protección de Canadá“, indicó, pero “este sistema, brillante pero altamente complejo, solo podía funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a sus limitaciones, si este territorio estaba incluido”.

Para terminar su mensaje, Trump volvió a tender la mano a una negociación, siempre en sus propios términos. “Estados Unidos estuvo inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o cualquiera de estos países que pusieron tantas cosas en peligro, a pesar de todo lo que hicimos por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas”, concluyó.

