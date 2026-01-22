Travis Scott revela cómo es su relación con Kylie Jenner como padres de Stormi y Aire

A pesar de su separación, Kylie Jenner y Travis Scott buscan compartir de manera balanceada la crianza de sus hijos Stormi y Aire, con roles activos en su vida familiar incluso no siendo pareja.

En enero de 2023, se hizo pública la noticia de la separación del rapero Travis Scott y Kylie Jenner, después de crear una familia junto a sus dos pequeños. A raíz de esto, la ex-pareja ha tenido que establecer un estilo de co-parenting centrado en el bienestar emocional y el desarrollo de Stormi y Aire Webster, sus de 7 y 3 años.

La prioridad de Travis y Kylie es la buena crianza de Stormi y Aire

En una entrevista reciente, Travis admitió que la paternidad ha cambiado profundamente su vida, obligándolo a dejar atrás comportamientos impulsivos para centrarse en la seguridad, rutina y un buen ejemplo para darle a sus hijos. Menciona que, a pesar de que anteriormente su vida giraba más alrededor del caos, ya no puede hacer muchas de las locuras que hacía antes, pues su prioridad está en ser un buen padre.

El rapero también ha destacado el intelecto y la creatividad de sus hijos, especialmente de Aire, quien parece haber sido dotado con un gran sentido de la curiosidad como herencia de su papá. Travis relata una visita a Disney Imagineering, la rama de Disney que se encarga del diseño y construcción de los parques de Disney alrededor del mundo, donde Aire mostró una gran fascinación por la tecnología y los robots. Pero cabe destacar que, más allá de su impresión, Travis no permite que utilicen inteligencia artificial en su casa, pues prefiere que aprendan a convivir con el mundo físico y maximicen su desarrollo cognitivo antes de dejarse llevar por las nuevas tecnologías y formas de vivir.

Travis Scott, Stormi Webster y Kylie Jenner. (Tommaso Boddi/Getty Images for Netflix)

Por su parte, Kylie también ha hablado abiertamente sobre el futuro que sueña para su hija mayor Stormi. Desde que nació, la fundadora de Kylie Cosmetics ha dicho que tiene la ilusión de que Stormi incursione en el mundo de los negocios al igual que ella, e incluso que un día pueda heredarle su icónica empresa de maquillaje valuada en alrededor de $1.2 mil millones de dólares.

Su objetivo es pasar su arduo trabajo de generación en generación, y que la empresa se quede en la familia. Y para lograrlo, se ha esforzado en mostrarle a Stormi cómo divertirse con el maquillaje, como ha compartido en sus redes sociales en múltiples ocasiones.

Con visitas a backstage de eventos de moda de la mano de su mamá y a los conciertos de su papá, los herederos Webster tienen el camino abierto a formar parte de cualquier industria a la que decidan sumarse, pues tienen el apoyo de sus padres para permitirles desarrollarse a pesar de las expectativas que tienen para sus futuros.

Kylie Jenner ha declarado en más de una ocasión que su mayor prioridad es cuidar de sus hijos Stormi y Aire. (Instagram – @kyliejenner)

El método de crianza de los Jenner-Scott hace mucho hincapié en la disciplina, pero dejando espacio para el cariño que Kylie disfruta presumir en su cuenta de Instagram.

¿Por qué se separaron Kylie Jenner y Travis Scott?

La relación entre Kylie y Travis, que comenzó en 2017 tras conocerse en Coachella, fue una historia marcada por altibajos constantes y diferencias que culminaron en su separación definitiva en 2023. En aquél entonces, se decía que Kylie estaba lista para sentar cabeza y convertirse en una mujer más enfocada en la crianza de Stormi y Aire, sin dejar de lado su imperio empresarial, mientras que Travis quería continuar con su estilo de vida libre y fiestero, lo que chocaba por completo con las expectativas de Kylie sobre crear una familia.

A pesar de que nunca confesaron el motivo exacto por el cual ocurrió, la vida en pareja de Kylie y Travis terminó sin dejar de lado a su familia, pues buscan constantemente la estabilidad emocional de sus hijos y priorizan una buena crianza.

Esta es la primera foto de Aire, el segundo hijo de Kylie Jenner y Travis Scott. (Instagram/Kylie Jennner)

La miembro más joven del clan Kardashian-Jenner actualmente mantiene una relación con Timothée Chalamet, con quien vive actualmente y quien se ha convertido en alguien importante no sólo en la vida de Kylie, sino también de Stormi y Aire. Por otro lado, en diciembre del 2025 comenzaron los rumores de que Travis Scott estaba saliendo con la cantante Tyla tras ser vistos juntos en múltiples ocasiones y compartir canciones en colaboración, como “Water Remix” y “PBT”.