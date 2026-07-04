Adulto mayor resulta gravemente herido tras ser atropellado en Smart La Villita

Un hombre de aproximadamente 70 años de edad resultó con lesiones de gravedad la tarde de este sábado, luego de ser atropellado por la misma camioneta tipo van que se encontraba reparando en el estacionamiento de la tienda Smart La Villita.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor realizaba trabajos de mecánica en una camioneta Chevrolet cuando se encontraba en la parte frontal del vehículo. Presuntamente, la unidad comenzó a avanzar al encontrarse en neutral, lo atropelló y lo arrastró cerca de siete metros. Posteriormente, la camioneta subió a la banqueta y terminó impactándose contra una camioneta Chevrolet Tracker color rojo que se encontraba estacionada en uno de los cajones del establecimiento.

El hombre quedó prensado debajo de la unidad, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron para brindarle los primeros auxilios y solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de una ambulancia. Con el uso de gatos hidráulicos y mecánicos, así como el apoyo de personas que se encontraban en el lugar, lograron liberar al lesionado. Paramédicos lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde durante el trayecto le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debido a la gravedad de sus lesiones. Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del reporte correspondiente y de las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.