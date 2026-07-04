Localizan a hombre sin vida, maniatado y con huellas de violencia en la colonia Girasoles

Un hombre de 48 años, identificado como Alfredo Cervantes Bustillos, fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Del Fortín y Sausalito, en la colonia Girasoles, al sur de la ciudad. El hallazgo fue realizado por su propio hermano, quien de inmediato dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba evidentes huellas de violencia; se encontraba maniatada y con un alambre enredado alrededor del cuello, por lo que las autoridades presumen que se trató de un hecho violento. Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento.

La zona fue acordonada en un amplio perímetro para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes iniciaron la carpeta correspondiente para esclarecer las circunstancias del crimen. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las indagatorias.