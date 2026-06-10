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Tras una pelea con su pareja, este gorila tuvo una reacción tan humana que se viralizó

Las imágenes de un gorila llamado Kiyomasa, sentado en silencio y aparentemente ensimismado tras recientes ‘conflictos con su pareja’, se viralizaron en redes sociales.

El primate, que reside en un zoológico japonés, aparece adoptando posturas que muchos usuarios interpretan como de profunda reflexión.

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