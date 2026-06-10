Tras una pelea con su pareja, este gorila tuvo una reacción tan humana que se viralizó

Las imágenes de un gorila llamado Kiyomasa, sentado en silencio y aparentemente ensimismado tras recientes ‘conflictos con su pareja’, se viralizaron en redes sociales.

Eşiyle son zamanlarda büyük tartışmalar yaşayan ünlü goril Kiyomasa’nın derin düşüncelere daldığı anlar sosyal medyada beğeni topladı. pic.twitter.com/FhxYjqAP8P — Bulvar Medya (@Bulvarpress) June 9, 2026

El primate, que reside en un zoológico japonés, aparece adoptando posturas que muchos usuarios interpretan como de profunda reflexión.