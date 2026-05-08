Detiene AEI a masculino por delitos sexuales y trata de personas en la ciudad de Chihuahua

Derivado de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Osmany N. E., por los delitos de violación y trata de personas, cometidos a una víctima menor de edad.

La orden de aprehensión girada en contra de la mencionada persona, fue cumplimentada en la Avenida Hidroeléctrica de Chichoasén en la ciudad de Chihuahua.

El detenido quedó a disposición de la Jueza Especializada Adscrita al Tribunal Especializado en Violencia de Género Distrito Judicial Morelos, para ser llevado a la audiencia en donde agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, harán de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.

Cabe mencionar que en las investigaciones se contó con el apoyo de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)