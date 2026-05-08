Pasará 1 año y 8 meses de prisión por robo a local comercial

• En procedimiento abreviado aceptó que se llevó más de 8 mil pesos de un OXXO en la colonia Mármol

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 1 año y 8 meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra de Juan Antonio A. R., por el delito de robo agravado a local comercial, en la colonia Mármol, en la ciudad de Chihuahua.

Ante los datos de prueba vertidos por el agente del Ministerio Público, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, en el que aceptó su responsabilidad penal.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 24 de abril del año 2025, el ahora sentenciado amagó con una navaja a la empleada de un OXXO, y la desapoderó de 8 mil 101 pesos.

Por medio de las indagatorias realizadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró individualizar la participación del citado masculino en el delito, así como su detención.

Como parte de la sentencia dictada por el Juez de Control conocedor de la causa penal, Juan Antonio A.R., tendrá que devolver la cantidad sustraída, además de pagar una multa de 2 mil 346 pesos.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, en colaboración con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.