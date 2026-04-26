Tirador señaló a Trump como “pedófilo, violador y traidor” en su última nota

La nota que dejó escrita Cole Allen antes de intentar irrumpir en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con un arma de fuego reflejaba que el presidente estadounidense, Donald Trump, “es un pedófilo, violador y traidor” y declaraba su intención de atacar a cargos públicos “del más alto al más bajo”.

“No tenía intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manchara mis manos con sus crímenes”, planteó Allen en la nota, filtrada a los medios de comunicación estadounidenses. “Sentía rabia al pensar en todo lo que había hecho esta administración”, prosiguió.

Además de a Trump, Allen pretendía atacar a “cargos públicos, sin incluir a (el director del FBI, Kash) Patel”. “Eran el objetivo, priorizando del más alto cargo al más bajo”, explicó Allen, que firmaba como Cole ‘Fuerzafría’ ‘Amistoso Asesino Federal’ Allen.

En cambio, apuntó que el personal de seguridad y del hotel “no eran objetivo, si fuera posible”. Aunque en el caso de los agentes del Servicio Secreto expresó su intención de “incapacitarlos de forma no letal, si fuera posible” porque eran “objetivos solo si fuera necesario”. El documento explicaba también que utilizaba perdigones y no balas para evitar daños mayores.

La misiva recogía una parte de pregunta y respuesta sobre sus intenciones y en una se refería al dicho cristiano de que hay que poner la otra mejilla. Sin embargo, consideró que “poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor”. Así, citó “violaciones en centros de detención”, a “los pescadores ejecutados sin juicio” o a “la adolescente violada por los muchos criminales de esta administración”.

Sobre el hecho en sí del ataque, argumentó que Estados Unidos era un estado de derecho, pero que “cuando los representantes y jueces no cumplían la ley, nadie les debía nada”.

A nivel práctico, Allen expresó su sorpresa por la falta de seguridad dentro del hotel, con las medidas dirigidas principalmente al exterior y a los manifestantes. “Parecía que nadie había pensado qué pasaba si alguien se registraba el día anterior. Este nivel de incompetencia era demencial”, explicó.

Allen pidió insistentemente perdón a su familia, amigos y entorno en general y argumentó que “si hubiera habido otra forma de hacerlo, lo habría hecho”. Además, se identificó como mitad negro y mitad blanco. El texto fue enviado por Allen a sus familiares instantes antes de comenzar el ataque.

Allen irrumpió corriendo el sábado por la noche en el control de seguridad para acceder al acto del Hotel Washington Hilton, donde estaban Trump, varios miembros de su gobierno y periodistas, pero fue reducido por los agentes, no sin antes herir a uno de ellos de un disparo.

A Allen, de profesión profesor, de 31 años y con domicilio en la ciudad de Torrance, en California, se le podrían imputar dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.