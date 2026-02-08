¿Tienes una propuesta cultural? La convocatoria Rutas Culturales es para ti

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la comunidad artística local a participar en la convocatoria Rutas Culturales 2026, un programa que busca llevar el arte y la cultura a distintos espacios públicos de la ciudad, al mismo tiempo que impulsa y da visibilidad al talento chihuahuense.

La convocatoria abrió el pasado 6 de febrero y permanecerá vigente hasta el 27 de febrero de 2026. Está dirigida a artistas, colectivos, compañías artísticas y empresas culturales del municipio de Chihuahua interesadas en formar parte de la programación artística de este año.

El Instituto de Cultura del Municipio informa que también pueden participar personas que, sin haber nacido en la ciudad, cuenten con una residencia mayor a seis meses en Chihuahua Capital y cumplan con las bases establecidas, anexando una carta en formato libre donde indiquen su lugar de residencia actual como parte del registro.

Rutas Culturales tiene como propósito acercar distintas expresiones artísticas y culturales a las colonias y espacios públicos, promoviendo el acceso a la cultura y generando espacios de encuentro entre creadoras, creadores y la comunidad.

Las personas interesadas podrán postular una propuesta para integrarse a alguna de las fechas que conforman la programación anual. Las propuestas podrán registrarse en una de las cuatro categorías contempladas en la convocatoria: presentaciones artísticas, talleres, actividades y juegos culturales, así como muralismo, para formar parte de los tres eventos de Rutas Culturales que se realizarán durante los meses de abril, junio y octubre del presente año.

Además de integrarse a la programación de Rutas Culturales 2026, las propuestas seleccionadas recibirán un estímulo económico.

Las bases completas pueden consultarse en la liga:

bit.ly/ConvoRutas2026

y el registro puede realizarse en: https://bit.ly/RutasCulturales2026, así como en las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal de Chihuahua.