Tesoro de EU advierte que empresa turística vinculada al CJNG utiliza nuevos nombres para seguir defraudando

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que Kovay Gardens, empresa mexicana sancionada por presuntos nexos con red de fraude del CJNG cambió de nombre para seguir evadiendo sanciones y defraudando a sus víctimas.

En un comunicado detalló que Kovay Gardens ahora utiliza los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.

“El Departamento del Tesoro advierte a los ciudadanos estadounidenses que estén atentos, ya que estos alias representan a una entidad sancionada por Estados Unidos que intenta estafar a ciudadanos estadounidenses”, cita la tarjeta informativa.

Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo del exgobernador de Jalisco Carlos Rivera Aceves, es fundador de un complejo en Puerto Vallarta y es señalado por su presunta relación con Michael Ibarra Díaz Jr., quien supuestamente facilita la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses.

En febrero de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a cinco personas y 17 empresas mexicanas ligadas a una red de fraude de tiempo compartido liderada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la OFAC detalló que la acción va dirigida a Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en Puerto Vallarta, por lo que fue sancionado su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, hijo de el exgobernador de Jalisco por el PRI, Carlos Rivera Aceves.

El empresario mexicano es señalado de tener una estrecha relación con Michael Ibarra Díaz Jr, quien previamente fue designado por la OFAC al facilitar las ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses.