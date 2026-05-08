Las 10 revelaciones más sorprendentes de los archivos desclasificados sobre OVNIs en Estados Unidos

Archivos OVNIs desclasificados en Estados Unidos revelan casos inquietantes: naves, cuerpos extraterrestres y mensajes cifrados que reavivan el debate mundial.

Después de que se revelara la desclasificación de los archivos OVNIs por Estados Unidos tras orden de Donald Trump, los usuarios se han dado a la tarea de revisar los documentos liberados por el Departamento de Guerra.

Y lo que han encontrado, ha revelado casos inquietantes que alimentan el debate sobre vida extraterrestre, pues se han encontrado historias que van desde conversaciones con “seres del espacio” hasta hallazgos en el desierto, estos reportes oficiales generan más preguntas que respuestas.

Estos documentos, parte de la desclasificación impulsada en 2026, mezclan testimonios, fotos y reportes internos que el FBI y otras agencias archivaron durante décadas, aunque muchos siguen sin verificación total, su liberación oficial reaviva el interés global por el fenómeno UAP/OVNI.

10 revelaciones OVNIs que llegan tras liberación de documentos

Tal y como se dijo, Donald Trump instruyó al Departamento de Guerra de Estados Unidos de liberar archivos clasificados sobre el fenómeno OVNI, el cual ya ha dado de qué hablar en redes sociales.

Es por eso que te decimos cuáles han sido las 10 revelaciones más impactantes del Pentágonoque dejan estos archivos desclasificados OVNIs de Estados Unidos que van desde naves recuperadas, extraterrestres muertos o conversaciones directas con otros seres:

Conversaciones con extraterrestres Destrucción de un explorador lunar por extraterrestres Existencia de los Hombres de Negro Objeto metálico avistado en Milwaukee en 1974 Mensaje cifrado inquietante sobre un orden mundial de marcianos OVNIs en la Luna Naves y cuerpos en Roswell-like con un total de 9 cuerpos extraterrestres recuperados 18 alienígenas en Mojave (1950) en una nave intacta Objeto que desaparece ante la mirada de dos policías Existencia de una base extraterrestre entre Siberia y Canadá

(Especial )

Conversaciones con extraterrestres

De acuerdo a uno de los documentos desclasificados de los archivos OVNIs de Estados Unidos, una mujer reportó diálogos con seres del espacio que exigían la devolución de una nave derribada por humanos.

Destrucción de un explorador lunar por extraterrestres

Los informes desclasificados OVNIs, detallan cómo entidades extraterrestres destruyeron un explorador lunar y dispararon contra un cosmonauta ruso.

Existencia de los Hombres de Negro

Entre los archivos que se subieron al sitio del Departamento de Guerra de Estados Unidos, se revela que en 1969, una carta oficial indaga sobre misteriosos individuos que amenazan a testigos de avistamientos.

(Especial )

Objeto metálico avistado en Milwaukee en 1974

También hay un caso de un policía que recuperó un artefacto con fuente interna de calor, sin explicación convencional.

Mensaje cifrado inquietante sobre un orden mundial de marcianos

Una transcripción subida a los archivos desclasificados OVNIs, menciona un “disco volador” marciano que impondrá orden mundial ante “tonterías humanas”.

OVNIs en la Luna

Entre los archivos, existen también fotografías desclaificadas y, unas de ellas muestran imágenes revelando objetos no identificados en la Luna.

(Especial )

Naves y cuerpos en Roswell-like con un total de 9 cuerpos extraterrestres recuperados

Uno de los documentos OVNIs de Estados Unidos, indica recuperación de 3 naves con 3 seres cada una, totalizando 9 cuerpos extraterrestres.

(Especial )

18 alienígenas en Mojave (1950) en una nave intacta

Se detalla un hallazgo en estos archivos desclasificados OVNIs, de una nave intacta con 18 extraterrestres muertos en el desierto de California.

(Especial )

Objeto que desaparece ante la mirada de dos policías

En uno de los relatos de los archivos, se menciona el caso en donde dos policías tocaron un artefacto metálico en forma de paracaídas que se desvaneció ante sus ojos.

(Especial )

Existencia de una base extraterrestre entre Siberia y Canadá

Finalmente, el décimo caso impactante que han encontrado los usuarios dentro de los archivos desclasificados, denuncia de una instalación entre Siberia y Canadá, junto a correlaciones entre OVNIs y epidemias como la polio.