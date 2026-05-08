Fortalecen CEAVE y unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado mecanismos de coordinación para la atención integral a víctimas

Con el firme compromiso de optimizar la respuesta institucional y garantizar el acceso a la justicia y la atención digna, diferenciada y oportuna, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), encabezó esta mañana una mesa de trabajo con titulares y personal operativo de diversas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esta jornada de colaboración participaron las unidades de:

•​Feminicidio

•​Violencia Familiar

•​Trata de Personas

•​Personas Ausentes

El encuentro técnico tuvo como eje central la actualización de información y la revisión de los mecanismos de coordinación entre ambas instancias. Lo anterior busca eliminar barreras burocráticas, resolver dudas operativas y, sobre todo, agilizar los procesos de atención para que las víctimas directas e indirectas reciban el apoyo del Estado de manera oportuna y sensible.

Durante el desarrollo de la mesa, se enfatizó la importancia de reforzar el enfoque de atención diferenciada. Se coincidió en que la violencia de género que impacta a nuestro Estado requiere de estrategias de atención específicas que reconozcan las particularidades de cada caso, garantizando en todo momento la protección de los Derechos Humanos y la no revictimización.

Esta jornada de trabajo forma parte de una estrategia permanente de profesionalización y vinculación. Al estrechar la comunicación con las unidades que atienden los delitos de mayor impacto, la CEAVE reafirma su postura de no tolerancia ante la violencia de género y la mejora continua en el servicio público.

“La coordinación interinstitucional no es solo un proceso administrativo; es la diferencia entre una atención revictimizante y un camino real hacia el acompañamiento integral y la justicia”, se destacó durante la reunión.

Con estas acciones, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reafirman su alianza estratégica para consolidar un sistema de justicia más humano, eficiente y cercano, enfocado en brindar una atención integral y especializada a quienes más lo necesitan.