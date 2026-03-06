Sistema Estatal de Cuidados es clave para que las mujeres no tengan que renunciar a sus aspiraciones: Alma Portillo

En urgente que el 8 de marzo deje de ser solo una conmemoración, para caminar hacia políticas públicas en beneficio de las mujeres a través de la implementación Sistema Estatal de Cuidados, que salde la deuda histórica con ellas; una vez que 9 de cada 10 personas que dejan su trabajo para cuidar a un menor en casa son mujeres, resaltó la diputada de Parral, Alma Portillo Lerma.

Señaló que, frente a los retos de igualdad de género, las mujeres que asumen el cuidado de un ser querido no deberían tener que renunciar a sus aspiraciones personales o profesionales para cumplir tareas que corresponden a toda la sociedad, aunque esto sigue siendo una realidad.

“Seguimos siendo las mujeres quienes sistemáticamente somos obligadas a renunciar a nuestras aspiraciones para cumplir tareas que nos corresponden a todas y todos, como el cuidado de otros”.

Por eso lucho para que Chihuahua tenga un Sistema Estatal de Cuidados, para que el Estado cumpla su obligación de cuidar e impulse desde el origen nuestra libertad.

Nuestra agenda en el Legislativo, es de igualdad, no de unos contra otros, y así continuaremos hasta que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de desarrollo en el ámbito personal, profesional y económico, finalizó.