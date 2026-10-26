Sin denuncias por “canasteo” en bares; Gobernación suma siete clausuras por narcomenudeo

El subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, informó que hasta el momento no se han detectado casos de canasteo ni se han presentado denuncias ante la dependencia por este tipo de hechos en establecimientos de la ciudad de Chihuahua.

El funcionario señaló que, pese a la ausencia de reportes, la dependencia se mantiene atenta a cualquier denuncia que pudiera presentarse para atenderla conforme a sus atribuciones y reforzar la vigilancia en los establecimientos nocturnos.

Por otra parte, Oliva indicó que durante lo que va del año se han realizado alrededor de siete clausuras de establecimientos, principalmente de aquellos con giro de banda, debido a situaciones relacionadas con el narcomenudeo.

El subdirector de Gobernación destacó que las inspecciones y medidas administrativas forman parte de las acciones de supervisión de los negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de atender irregularidades detectadas en estos espacios.