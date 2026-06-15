Si se va a cancelar diálogo con gobierno, que nos lo digan de manera formal, no en la mañanera: CNTE a Sheinbaum

Ciudad de México. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum indicó esta mañana que no se tiene prevista una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió a la mandataria formalice su negativa de que no habrá más interlocución con ellos.

“Le hemos pedido, y lo pedimos aquí abiertamente, que no sea a través de las conferencias (matutinas presidenciales) sino en una mesa formal, que nos lleguen a decir que se va a cancelar la interlocución.

“Si es así, así lo va a tomar el magisterio a nivel nacional. Entonces habrá un antes y después, y por supuesto que la gente se va a organizar mucho más y con más coraje. Es un gran error cerrar el diálogo, pero que no lo diga allá afuera, que lo digan de frente”, señaló Isael González, secretario general de la sección 7 de Chiapas.

En conferencia de prensa, en las inmediaciones de la caseta de Tlalpan —donde el magisterio disidente da paso libre a automovilistas— el dirigente agregó que los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación “no tienen ningún detalle que se dé una reunión solo para decirnos eso; pero de frente, formal, como debe ser, así, tal cual y con todo respeto”.

Captura de pantalla de video de Jared Laureles

Los secretarios generales de la diferentes secciones de la CNTE recordaron que la última reunión entre autoridades federales y Gobernación fue el miércoles pasado, donde incluso los funcionarios afirmaron que se mantenía el “diálogo abierto”.

Incluso el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó en sus redes sociales que “quedamos a la espera de las definiciones que tome hoy la CNTE”.

En este sentido, reiteraron que tienen voluntad política y propuestas para que se dé solución a sus demandas centrales: la abrogación a la ley del Issste de 2007 y retomar el diálogo directo con la presidenta Sheinbaum.

Filiberto Frausto, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, precisó que “no es cerrando los canales de comunicación como van a apagar los anhelos legítimos de los maestros”

Por ello, hizo un “llamado respetuoso para que hoy mismo se reanuden esos canales de comunicación y se establezcan mesas de diálogo. Si hoy mismo por la tarde la presidenta nos cita, ahí estaremos porque a nosotros si nos interesa que se resuelva”

A 15 días de iniciar su huelga nacional, la CNTE ratificó la continuidad del movimiento y afirmó que durante este lunes arribarán más contingentes de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Michoacán y Baja California, entre otros, para reforzar el plantón en el Centro Histórico de la ciudad, que mantienen desde hace dos semanas.

Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, indicó que continuarán con acciones políticas en la Ciudad de México y el plantón, así como las actividades en los estados donde la coordinadora tiene presencia.

“Que no quede duda que la huelga sigue y que está en pie de lucha a pesar de las declaraciones de la presidenta como en efecto hoy lo dijo que no hay mesa, pues también nuestro movimiento se abraza a lo propio”, recalcó.

La dirigente magisterial mencionó que esta noche reanudará sus trabajos la Asamblea Nacional Representativa, para definir el plan de acción de la Coordinadora para los próximos días.

Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, afirmó que el magisterio “no nos hemos cansado y no nos han derrotado”.

Rechazó que la coordinadora tenga que ver con una cuestión de venta de plazas y ascensos, como se ha informado en días recientes.

También, mencionó que la desaparición de Usicamm se pudo haber concretado hace dos años “porque solo hace falta un decreto”. Sin embargo, en la reciente propuesta que les presentó las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, no explica cómo se va a sustituir esta unidad o si solo cambiará de nombre.

Filiberto Frausto, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, consideró que las declaraciones de la presidenta Sheinbaum son “desafortunadas” al señalar que esta representación magisterial es una cúpula, “somos elegidos democráticamente”.

Por ello, hizo un llamado a la presidenta a “reconsiderar su posición” para reanudar el diálogo.

Al respecto, Marcelino Rodarte, secretario general de la sección 58 de Zacatecas, manifestó que en 15 días no se han atendido las demandas centrales. “No es el magisterio el que tiene en crisis al país, es la cerrazón de la presidenta”.

Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, recordó que el pasado 18 de marzo la presidenta emitió un documento donde señaló que no habría represalias a quienes se manifestaran.

Sin embargo, “sí hay represión”, pues en la Ciudad de México al menos 12 mil 36 trabajadores de las secciones 9, 10, 11 y 60 tuvieron descuentos por participar en las movilizaciones, por parte de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.