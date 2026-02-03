“Sí habrá reforma electoral”; la enviaremos este mes de febrero al Congreso: Sheinbaum

Ciudad de México. “Sí habrá reforma electoral” y sí hay acuerdo con los aliados, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que la enviaremos en febrero al Congreso”.

Indicó que el Congreso definirá los tiempos para su aprobación.

A pregunta expresa, la mandataria manifestó que la iniciativa contempla blindar las elecciones del crimen organizado. “Sí, significa más fiscalización, y en qué se usan los recursos, no solo la disminución”.

-¿Reducir dinero para los comicios y a partidos políticos podría incentivar que entre dinero del crimen organizado? -se le preguntó.