Si el secretario General de Gobierno no puede con el transporte público, que se retire; me acusa de apoyar a transportistas malandros: Magdalena Rentería

La diputada local de Morena, Magdalena Rentería, acusó al secretario General de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña, de no poder con el transporte público en Ciudad Juárez, por lo que pidió su renuncia.

Además, la legisladora juarense afirmó que De la Peña la acusa de que ella apoya a transportistas “malandros y pafos”.

Asimismo, Rentería Pérez añadió que si ayer abandonó la comparecencia del secretario General de Gobierno fue porque consideró que se trató de “una falta de respeto a los juarenses”.

Sin embargo, al cuestionarle de por qué no acude a las mesas técnicas de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, la morenista respondió que:

“No nos desviemos del tema principal que es el transporte público, la falta de transporte en Juárez y la falta de responsabilidad del secretario de gobierno Santiago de la Peña”.