Sheinbaum felicita a Laura Fernández por triunfo electoral en Costa Rica

A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Laura Fernández Delgado por su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica efectuadas este domingo.

“Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones”, afirmó.

En su mensaje, la mandataria subrayó la importancia de mantener una relación basada en el diálogo, la cooperación regional y el respeto mutuo, principios que históricamente han caracterizado los vínculos diplomáticos entre ambos países.

La felicitación adquiere especial relevancia al tratarse de dos gobiernos encabezados por mujeres, lo que refuerza la narrativa de una mayor participación femenina en la política latinoamericana y abre la puerta a una agenda bilateral con énfasis en la cooperación política, económica y social.

Laura Fernández Delgado, candidata del partido Pueblo Soberano, obtuvo una victoria amplia en las elecciones presidenciales celebradas el domingo, al superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta.