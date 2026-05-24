Shakira paraliza redes con “Dai Dai”: el baile del Mundial 2026 que todos quieren copiar

Shakira lo volvió a hacer, a solo horas del estreno oficial de “Dai Dai”, la canción del Mundial 2026, las redes sociales ya están llenas de videos, reacciones y personas intentando replicar la nueva coreografía de la cantante colombiana. Honestamente, no sorprende, cada vez que Shakira se une al universo futbolero termina creando un momento viral. Pasó con “Waka Waka” en 2010 y ahora todo apunta a que “Dai Dai” seguirá exactamente el mismo camino.

El baile de “Dai Dai” ya se volvió viral

El videoclip oficial fue lanzado este 23 de mayo y rápidamente comenzó a dominar plataformas como TikTok, Instagram y X. En el video, Shakira aparece rodeada de bailarines, referencias al fútbol y una energía visual inspirada en la fiesta global que representa el Mundial.

Con movimientos rápidos de cadera, pasos inspirados en ritmos afro y una vibra muchísimo más urbana, el baile de “Dai Dai” ya empezó a convertirse en challenge viral. Fans de distintos países comenzaron a compartir versiones del trend apenas minutos después del estreno.

Además, muchos usuarios compararon la energía del video con la era de “Waka Waka”, asegurando que Shakira “nació para hacer himnos mundialistas”.

Shakira regresa al Mundial después de 16 años La canción fue creada junto al artista nigeriano Burna Boy y forma parte de la música oficial de la Copa Mundial 2026. El tema busca transmitir unión, celebración y diversidad cultural a través de sonidos latinos y afrobeat. Aunque esta no es la primera vez que Shakira participa en el universo del fútbol, sí marca un regreso importante. Han pasado 16 años desde que “Waka Waka” se convirtió en uno de los himnos deportivos más famosos de la historia. En el videoclip también aparecen referencias a figuras del fútbol internacional como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Luis Díaz, algo que emocionó muchísimo a los fans del deporte. Más allá del Mundial, muchos fans creen que el verdadero fenómeno será el baile porque si algo sabe hacer Shakira es crear coreografías que terminan en todas partes. Con información de Vanidades