Sentencian a mecánico por abuso de confianza

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años nueve meses de prisión, dictada en contra de Jaime M. R., por el delito de abuso de confianza, cometido a una clienta de su taller mecánico, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Las investigaciones a cargo de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, lograron establecer que el día 23 de julio del 2021, Jaime M. R., recibió en su taller ubicado en las calles Halcones y 54 número de colonia Tierra y Libertad, el vehículo de la marca Volvo, línea S40, modelo 2007, color gris, para reparalo.

También que el 05 de mayo del 2023, utilizó el citado vehículo para trasladarse a la localidad de Basaseachi, municipio de Ocampo, sin autorización de la propietaria, y se rehusó a entregárselo, además, que le quitó varias piezas, dejándolo prácticamente desmantelado.

Hechos por los que Jaime M. R., fue detenido el día 27 de noviembre del 2024, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión e inició el proceso penal en su contra, mismo que concluyó en un juicio oral, en el que el Tribunal del Distrito Judicial Benito Juárez, dictó el fallo condenatorio.

La Fiscalía General del Estado, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.