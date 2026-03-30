Sentenciado de tres años de prisión por lesionar a un hombre con una navaja

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión, dictada en contra del imputado Jorge Luis V. D., por el delito de lesiones dolosas.

Ante la carga probatoria del agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado en el que aceptó su responsabilidad por los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2021.

De acuerdo a la investigación ministerial, en esa fecha, Jorge Luis V. D., acudió al domicilio de la víctima en la colonia Unidad Popular, en esta ciudad de Chihuahua, y le pidió un vaso con agua.

Sin embargo, cuando la víctima del sexo masculino, se agachó a recoger una herramienta, el ahora sentenciado la lesionó con una navaja, perforándole el intestino y un riñón, para luego darse a la fuga, mientras que el afectado fue llevado a recibir atención médica.

Por medio de las investigaciones ministeriales se obtuvo una orden de aprehensión con la que fue detenido Jorge Luis V. D., el 27 de diciembre de 2024 y se procedió en su contra bajo la causa penal 1370/2023.

La obtención de la sentencia condenatoria es el resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia.